Dünya Kupası sahnesine çıkıyor! Belçika'nın rakibi Mısır

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ilk maçında Belçika ile Mısır, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Belçika, tarihinde 15. kez Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşayacak. Kırmızı Şeytanlar, daha önce 14 kez boy gösterdiği turnuvada 2018'de üçüncülük ve 1986'da dördüncülük elde etti.

Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn'la aynı grupta mücadele eden Belçika, 8 maç sonunda 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı. Grubunu lider tamamlayan Rudi Garcia'nın öğrencileri, Dünya Kupası biletini cebine koydu. Belçika'da Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jeremy Doku ve Leandro Trossard gibi yıldızlar, turnuva boyunca takımlarının önemli kozları olacak.

Mısır ise 8 senelik bir aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak. Afrika temsilcisi, tarihindeki 4. turnuva heyecanını Amerika Birleşik Devletleri topraklarında yaşayacak.

Hossam Hassan yönetimindeki Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda kusursuz bir performansa imza attı. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup unvanıyla Dünya Kupası vizesini alan Mısır, bu süreçte rakip ağları 20 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Mısır'ın önemli hücum silahları arasında ise Mısır tarihinin en golcü futbolcusu Mohammed Salah ile Omar Marmoush bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper, Doku, Onana, De Bruyne, Tielemans, Trossard, Lukaku.

Mısır: Shobeir, Hany, Abdelmonem, Fathi, Fotouh, Ateya, Lasheen, Ashour, Salah, Trezeguet, Marmoush.