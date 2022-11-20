Dünya Kupası sonrası... Wout Weghorst depremi! Beşiktaşlılar bu haberle resmen yıkıldı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiltere basınında Dünya Kupası sonrası Championship ekibi Burnley'in Wout Weghorst'u ara transfer döneminde geri çağırabileceği iddia edildi.

WOUT WEGHORST'TAN YIKAN HABER

İngiltere basınında yer alan habere göre; Burnley geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderdiği Wout Weghorst'u ara transfer döneminde geri çağırabilir. Sözleşmede de Ada ekibinin Hollandalı golcüyü geri çağırma hakkının bulunduğu belirtildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI BELLİ OLACAK

Wout Weghorst'un durumu için açıklama yapan Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany, " "Dürüst olmak gerekirse, tüm bunları önümüzdeki 10 gün içinde düşünmeyi planladım. Bunu düşünmek için zamanımız olacak." ifadelerini kullandı.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta bu sezon şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Wout Weghorst, bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1161 dakika süre aldı. 30 yaşındaki Hollandalı golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.