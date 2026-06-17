2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelirken, Cristiano Ronaldo bir kez daha futbol tarihine geçti.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, mücadeleye ilk 11'de başlayarak 41 yıl 132 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11'de çıkan en yaşlı oyuncu unvanının sahibi oldu.

Kariyerindeki sayısız rekora bir yenisini daha ekleyen Ronaldo, ayrıca 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda forma giyerek turnuva tarihinde 6 farklı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ikinci futbolcu olmayı başardı.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda göstereceği performansla kariyerinin son büyük hedeflerinden biri olan dünya şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.