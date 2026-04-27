İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0226
  • EURO
    52,8162
  • ALTIN
    6773.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası vurgusu yaptı! İlhan Palut'tan Berkan Kutlu açıklaması...
Dünya Kupası vurgusu yaptı! İlhan Palut'tan Berkan Kutlu açıklaması...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları;

"İki takım da hafta içi kupa maçı oynadı. Bu maçlar uzatmaya gitti ve aynı oyunculara ciddi bir yük bindi. Açıkçası istikrarlı kadromuzu değiştirmek istemedim. Muleka'nın bileğinde de bir sorun vardı ancak yine de oynattık. Biraz yıpranmış bir şekilde maça hazırlandık. Trabzonspor bu sezonun çok iyi takımlarından biri. Yeni kuruldular, genç oyuncuları var. Maçtan önce de söylediğim gibi zamana ihtiyaçları var gibi görünüyordu ancak yarışın içinde yer aldılar. Onları tebrik ediyorum.

İlk yarıda her şeyin çok iyi olduğu bir bölüm vardı ve çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda ise, tempomuzun düşmesinden mi bilmiyorum, Trabzonspor oyunu domine etti. Augusto kozunu da iyi kullandılar. Gol bulabilecekleri pozisyonlar da yakaladılar. 2-1'den sonra istediğimiz kontratak fırsatlarını bulduk. Maçı ise savunma yaparak ve kontraataklarla bir şekilde tamamladık."

BERKAN KUTLU İÇİN AÇIKLAMA

"Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor! İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir! En azından 1 oyuncumuz... Vincenzo Montella 'Öyle yapsın, böyle yapsın' demiyorum tabii ki..."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.