Dünya Kupası vurgusu yaptı! İlhan Palut'tan Berkan Kutlu açıklaması...

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları;

"İki takım da hafta içi kupa maçı oynadı. Bu maçlar uzatmaya gitti ve aynı oyunculara ciddi bir yük bindi. Açıkçası istikrarlı kadromuzu değiştirmek istemedim. Muleka'nın bileğinde de bir sorun vardı ancak yine de oynattık. Biraz yıpranmış bir şekilde maça hazırlandık. Trabzonspor bu sezonun çok iyi takımlarından biri. Yeni kuruldular, genç oyuncuları var. Maçtan önce de söylediğim gibi zamana ihtiyaçları var gibi görünüyordu ancak yarışın içinde yer aldılar. Onları tebrik ediyorum.

İlk yarıda her şeyin çok iyi olduğu bir bölüm vardı ve çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda ise, tempomuzun düşmesinden mi bilmiyorum, Trabzonspor oyunu domine etti. Augusto kozunu da iyi kullandılar. Gol bulabilecekleri pozisyonlar da yakaladılar. 2-1'den sonra istediğimiz kontratak fırsatlarını bulduk. Maçı ise savunma yaparak ve kontraataklarla bir şekilde tamamladık."

BERKAN KUTLU İÇİN AÇIKLAMA

"Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor! İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir! En azından 1 oyuncumuz... Vincenzo Montella 'Öyle yapsın, böyle yapsın' demiyorum tabii ki..."