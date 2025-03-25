1- Milli Takım'ın katıldığı uluslararası turnuvaların kura çekimlerinde, torbalar Uluslar Ligi sıralamasına göre belirleniyor. Türkiye Euro 2024 torbaları belirlendiği dönemde C Ligi'nde oynadığı için 35'inci sıradaydı ve 4. torbaya girdi. Bu yüzden de zor rakiplerle eşleşti.

2- Dünya Kupası Eleme Grupları belirlenirken de aynı yöntem geçerli. FIFA sıralamasında yükselmenin yolu, devlerle rekabet edip, onları yenmekten geçiyor. 10. sıradaki takımla oynadığınız maçta beraberlikten 0.75 puan alırken, 150. Sıradaki bir takımla berabere kaldığınızda sadece 0.25 puan alabiliyorsunuz. Yani 10. sıradaki takımdan alacağınız 1 beraberlik, 150. sıradaki takımdan alacağınız

3- Beraberlik değerinde. 3 En önemli konulardan biri de Dünya Kupası'na katılım konusunda getirdiği avantaj. Avrupa'daki 12 gruptan birinciler doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılacak. 12 Grubu'nda ikincileri de Play-Off'a kalacak. Oldu ki Türkiye bu iki dereceyi de tutturamadı. Bu defa gruplarda birinci ve ikinci olamayan ancak Uluslar Ligi klasmanında en yukarıda bulunan 4 takımdan biriyseniz Play-Off oynama hakkı kazanacaksınız. Gruplarda 2. Olan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım, yani toplam 16 takım 4'erli gruplar halinde tek maçlı eleminasyon sistemine göre play-off oynayacak. Ve 4 birinci daha 2026'ya gitme hakkı elde edecek.