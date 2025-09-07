Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda çıktığı ilk maçta Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenen Türkiye, bugün Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Mücadele 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın TV8'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Bizim Çocuklar'ın İspanya ile oynayacağı bu kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dünkü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Filenin Sultanları'nı ve 12 Dev Adam'ı tebrik etti.

SİLAHLARIMIZ VAR!

Bu tip maçları kazanmanın önemine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcının öne çıkan ifadeleri şu şekilde: "İspanya çok iyi bir takım. Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta oyuna girdiler. Arda Güler, geçen sezonun sonlarından itibaren Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Çok büyük yetenek. Her pozisyonda oynar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz."

ORKUN BELİRSİZ

"İspanya'ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacaksınız?" sorusunu yanıtlayan Montella, "Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim" dedi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile ilgili konuşan İtalyan hoca, "Kerem, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işler yapıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var. Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız" dedi.