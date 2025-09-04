A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak.

SADECE BİR GALİBİYET

Türkiye ile oynadığı altı maçın sadece birini kazanabilen Gürcistan (1B 4M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada iç sahada aldı (Şubat 2007, 1-0).

EN AZ ÜÇER GOL SEVİNCİ

Gürcistan ile oynadığı altı maçın dördünü kazanan Türkiye (1B 1M), bu galibiyetlerin tamamında en az üçer gol sevinci yaşadı.

SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı son iki maçı kazanan Gürcistan, bu aşamalarda üst üste üç galibiyet aldığı tek seriyi Eylül 1997-Ekim 2000 arasında yakaladı.

ÜST ÜSTE DÖRT KEZ KAZANAMADIK

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı son üç grup maçını kazanan Türkiye, daha önce bu aşamalarda üst üste dört galibiyet alamadı.

DIŞ SAHADA İLKİ DENEYECEĞİZ

Deplasmanda oynadığı son iki maçı kazanan Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde üst üste üç dış saha galibiyeti alamadı.

SON MAÇINI 6-1 KAZANDI

Evinde oynadığı son 13 resmi maçta üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan Gürcistan (6G 5B 2M), son karşılaşmada Ermenistan'ı 6-1 mağlup etti (Mart 2025).

DÖRT MAÇTA DÖRT GOLE KATKI

Khvicha Kvaratskhelia, Gürcistan formasıyla çıktığı son dört iç saha maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

SON 13 MAÇTA 7 GOLE KATKI

A Milli Takım formasıyla çıktığı son 13 resmi maçta yedi golde pay sahibi olan Arda Güler (4 gol & 3 asist), bu süreçte Gürcistan'a rakip olduğu tek karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı (Haziran 2024; EURO 2024).

EN İYİ İKİ İSİMDEN BİRİSİ

A Milli Takım tarihinde en az dört resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip iki isimden biri Vincenzo Montella (%62.5; Stefan Kuntz ile eşit).

MONTELLA TARİHE GEÇECEK

Vincenzo Montella (12), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Stefan Kuntz'u (12) geride bırakarak A Milli Takım tarihinde en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör olacak.