Spor

Dünya Kupası'na 1 maç kaldı! A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova Milli Futbol Takımı ile eşleşti. Kazananın Dünya Kupası bileti alacağı final mücadelesi 31 Mart Salı akşamı Kosova'nın ev sahipliğinde oynanacak.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 08:34
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takımımız ile Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı.

FERDİ KADIOĞLU FİNALİ GETİRDİ

53. dakikada Arda Güler'in savunma arkasına attığı nefis pasını kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, Romanya ağlarını havalandırdı.

Daha önce Almanya'ya karşı kazandığımız hazırlık maçında gol atan Ferdi, milli formayla ilk resmi golünü atmış oldu. Bu sonuçla milliler, adını finale yazdırdı ve Kosova'nın rakibi oldu.

FİNAL MAÇI SALI AKŞAMI

Slovakya'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Kosova, adını play-off finaline yazdırdı ve Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Takımımız'ın rakibi oldu.

Kazananın Dünya Kupası'na gideceği müsabaka, Kosova'nın ev sahipliğinde 31 Mart Salı akşamı 21.45'te oynanacak.

