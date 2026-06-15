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Spor

Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! İsveç'ten 5 gollü galibiyet

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İsveç turnuvaya 3 puanla başlayan taraf oldu. İşte detaylar...

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! İsveç'ten 5 gollü galibiyet
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Stat: Monterrey

Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)

Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)

Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus)

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