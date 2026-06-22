Dünya Kupası'nda yer alan en küçük ülkelerden biri olan Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, kalecisi Eloy Room'un 15 kurtarışla yıldızlaştığı maçta Ekvador ile golsüz berabere kalarak turnuva tarihindeki ilk puanını aldı. 37 yaşındaki deneyimli eldivenin bu harika performansı 1966'dan bu yana uzatmaya gitmeyen bir Dünya Kupası maçında bir kalecinin ulaştığı en yüksek kurtarış sayısı olarak kayıtlara geçti. Bu alanda genel rekor ise 2014 Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşı 16 kurtarış yapan ABD'li Tim Howard'a ait.

TAKİPÇİ SAYISI ARTIYOR

Maçın ardından konuşan Eloy Room, karşılaşma sırasında rekoru düşünmediğini belirterek, "Bunu maç sırasında düşünmedim" diye konuştu. Deneyimli kaleci, Howard'ın rekoruna ulaşamamasına esprili şekilde üzüldüğünü de ifade etti. Amerika ekibi alt lig ekibi Miami FC'de forma giyen Room, Ekvador maçı öncesinde Instagram'da henüz 100 bin takipçiye ulaşamamıştı. Yaptığı sayısız kurtarış ve Curaçao'nun Dünya Kupası'nda kazandığı tarihi puan sayesinde takipçi sayısı patlama yaşadı. Tecrübeli kaleci 1 milyon takipçiyi geçti.