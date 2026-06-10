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Spor

Dünya Kupası'na doğru! Avustralya-Türkiye maçının hakemi açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Dünya Kupası'na doğru! Avustralya-Türkiye maçının hakemi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak mücadelenin hakemi de açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi Perulu Kevin Ortega olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue oturacak.

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