A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak mücadelenin hakemi de açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi Perulu Kevin Ortega olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue oturacak.