A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Hakan Çalhanoğlu ve Chernev'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran milliler, İspanya maçı öncesi play-off oynama hakkını elde etti.

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 48 takımla düzenlenecek. Avrupa kıtasından toplam 16 takım turnuvaya katılacak.

MİLLİLER DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takım, son grup maçında İspanya'yı 7-0 yenmesi hâlinde averaj ve gol üstünlüğüyle grubu lider tamamlayarak doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti alabilir. Milliler, gruptaki son karşılaşmasını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak.

Bu sonucun alınamaması durumunda ise Dünya Kupası için play-off'ta mücadele edeceğiz.

Kasım ayında tamamlanacak Avrupa elemelerinde 12 grup lideri direkt olarak Dünya Kupası'na katılırken, kalan 4 bilet için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın yer aldığı play-off turu 2026'nın Mart ayında yapılacak.

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.