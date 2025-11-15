İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Takım, Bulgaristan galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası için play-off'u garantiledi. Millilerimizin turnuvaya katılma yolları neler? İşte tüm ihtimaller ve play-off'taki muhtemel rakiplerimiz...

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte tüm ihtimaller...
ABONE OL

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Hakan Çalhanoğlu ve Chernev'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran milliler, İspanya maçı öncesi play-off oynama hakkını elde etti.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 48 takımla düzenlenecek. Avrupa kıtasından toplam 16 takım turnuvaya katılacak.

MİLLİLER DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takım, son grup maçında İspanya'yı 7-0 yenmesi hâlinde averaj ve gol üstünlüğüyle grubu lider tamamlayarak doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti alabilir. Milliler, gruptaki son karşılaşmasını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak.

Bu sonucun alınamaması durumunda ise Dünya Kupası için play-off'ta mücadele edeceğiz.

MİLLİLERİN PLAY-OFF YOLU

Kasım ayında tamamlanacak Avrupa elemelerinde 12 grup lideri direkt olarak Dünya Kupası'na katılırken, kalan 4 bilet için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın yer aldığı play-off turu 2026'nın Mart ayında yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.

