Serie A lideri Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlandı ve sezonu kapattı.

Tancredi Palmeri'nin iddiasına göre milli futbolcunun yaşadığı kas yaralanması sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Ancak yıldız futbolcunun bu süre içerisinde 2026 Dünya Kupası'na hazır hale geleceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan deviyle 30 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 7 asist kaydetti.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.