İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7036
  • EURO
    7,3465
  • ALTIN
    361.762
  • BIST100
    96027
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 altın, 1 bronz kazandık
Spor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 altın, 1 bronz kazandık

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 11:55 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:55
ABONE OL

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kupa, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerin ardından iptal edilmişti. FIG, yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi.

Bu sonuçlara göre milli cimnastikçilerden Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, "Sporcularımızı ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.

4 yaşındaki Emir'den duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.