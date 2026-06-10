Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa: "Herkes tesislerden ve organizasyondan, antrenman tesislerinden ve havaalanlarından, ayrıca oyuncuların, fotoğrafçıların, hakemlerin, antrenörlerin tutulmasından şikayet ediyor ve bu tarihin en kötü Dünya Kupası edisyonu olacak."

OYSA FUTBOL BİRLEŞTİRİRDİ

Uluslararası Af Örgütü: "Tribünlerden tezahürat yapmak yerine, birçok taraftar seyahat yasaklarıyla, vize reddiyle ve ABD'den gelen agresif göçmenlik uygulamaları tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Futbol birleştiren bir köprü olmalı."

BİLETLERİMİZİ ALDILAR

FIFA kuralları maç biletlerinin en az yüzde 8'inin katılımcı ülkeye verilmesini şart koşuyor. İran ise kendilerine bu oranda bir bilet verilmediğini, FIFA'nın biletlerine el koyduğunu iddia etti. Açıklamada, "İranlı taraftarların yasal hakları olan biletlere erişimi engellendi. Bu eşitlik ilkesine aykırdır" denildi.

TURNUVA AMACINA TERS

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bazı ülkelerden gazetecilere vize verilmemesi veya bir takımın antrenörüne vize verilmemesi imajımıza gölge düşürdü. Ayrıca belirli yabancı milli takımlara tek günlük vize verilmesi, bu turnuvanın amacına aykırıdır" dedi.

EV SAHİBİ OLMASAYDIN

Al Jazeera Plus da resmi Instagram hesabından, "Yabancı uyruklulara bu kadar düşman olan Amerika Birleşik Devletleri neden Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor?" paylaşımı yaptı.

GÖÇMEN AVCILARINA ÖFKE

Sanatçılar, ABD göçmenlik görevlilerinin varlığını kınayan FIFA Dünya Kupası posterleri tasarladı. "Bardakta Buz Yok" kampanyasıyla, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının futbol turnuvasına konuşlandırılması planına tepki gösterildi.

KUPA ANLAMINI YITIRDI

Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Vox.com'un editörü Cameron Peters, "Dünya Kupası'nın bir Trump sorunu var" başlığıyla kaleme aldığı makalede, uygulamaları eleştirdi, Dünya Kupası'nın anlamını yitirdiğini kaydetti.

AŞAĞILANMA ARACI OLDU!

Bir başka ABD medya haber sitesi Defector ise, "Trump yönetimi ve İç Güvenlik Bakanlığı, İranlı futbolcular ile Afrikalı gazetecilere kısıtlama getirerek sınır güvenliği şovunu, turnuvayı ve küresel toplumu aşağılama aracına dönüştürdü" eleştirisini getirdi.

SORUNLARLA TARİHE GEÇECEK

BBC'nin spor editörü Dan Roan da yazısında, "FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu kupayı bugüne kadarki en kapsayıcı, misafirperver ve birleştirici versiyon olarak nitelendirdi. Son derece siyasallaşmış' bir turnuva ve bir çok sorunla tarihe geçecek" notunu düştü.

HANİ DÜNYAYI DURDURACAKTI

Fransız elpais.com da, "Turnuvanın başlamasına dört gün kala, üç ev sahibi ülke benzeri görülmemiş güvenlik, ulaşım, göç ve lojistik zorluklarıyla karşı karşıya" başlığıyla yayınladığı haberde, "Infantino , birkaç gün önce New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinden 'Dünya duracak ve dünyanın gözleri Kuzey Amerika'ya çevrilecek' demişti" hatırlatmasında bulundu.

HAYALLERİM YIKILDI

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan: "Dünya Kupası'nda görev alamayacağım için büyük hayal kırıklığına uğradım. ABD'ye girişime izin verilmedi. Ülkemle ilgili sorunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçerli vizem vardı. Tüm evraklarım da hazırdı. Soruşturma

BUNUN ADI AYRIMCILIK

Fildişi Sahili Taraftarlar Derneği, seyahat kısıtlamalarının adı konulmamış bir ayrımcılık olduğunu savundu. Ulusal Fil Destek Komitesi'nden Kouadio Adonis, "Hiçbir Avrupa ülkesi bu tür bir kısıtlamayla karşılaşmadı. Bu bir ayrımcılıktır. Futbol bir gösteridir ve izleyenlere ihtiyaç vardır. Bunlar kupayı kendileri için yapıyor" diye tepki gösterdi. Iraklı ve Somalili taraftar derneklerinden de benzer açıklamalar geldi. BBC, kupaya katılan 48 ülkeden 11'inin vize reddinin % 40'ın üzerinde olduğunu duyurdu.

İRAN'IN BİLETLER BLOKE

FIFA, ABD'nin talimatıyla Dünya Kupası'nda İran taraftarlarına ayrılan biletleri iptal etti. ABD yönetimi, Dünya Kupası'nda İranlı taraftarlar için ayrılan %8'lik bilet kotasını geçersiz saydı. İran Futbol Federasyonu, bu kararın insan hakları kurallarına aykırı olduğunu belirtti ve tepki gösterdi.

MEKSİKA'DA OLAY

Açılış maçının oynanacağı Azteca Stadı'nın çevresinde dün gece eylemciler sokağa döküldü protesto başladı. Önlemler alındı ve stada giden yollar kapatıldı.

BİZİM STATTA GREV TEHLİKESİ

Sofi Stadyumu'nda çalışan yaklaşık 2 bin hizmet sektörü çalışanını temsil eden sendika, yapılan oylamada %96 gibi ezici bir çoğunlukla grev kararı aldı. Bu karar, işçilerin talepleri (maaş artışı, iş güvencesi ve ICE ajanlarına karşı koruma) karşılanmadığı takdirde her an işi bırakabilecekleri anlamına geliyor. Eğer Legends Global şirketi ve FIFA ile yürütülen müzakerelerde bir anlaşma sağlanamazsa, işçiler ABD milli takımının 12 Haziran Cuma günü Paraguay ile bu stadyumda oynayacağı ilk Dünya Kupası maçında greve gitmeye hazırlanıyor. Türkiye de son maçını bu statta oynayacak.

MÜSLÜMANLARA KARŞI

İspanya merkezli El Correo'nun haberine göre; Trump yönetimi Dünya Kupası'nda Müslüman futbolculara yönelik baskıları artırdı. Üç Müslüman ülkeye (İran, Somali, Sudan) uygulanan tam vize yasağının yanı sıra, turnuvadaki diğer Müslüman oyunculara da havalimanlarında saatler süren aşağılayıcı sorgular ve aşırı sıkı güvenlik kontrolleri uygulanıyor.