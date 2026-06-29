Dünya Kupası'nda Almanya'nın rakibi Paraguay! İşte muhtemel 11'ler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Turnuvanın favorilerinden Almanya ile Güney Amerika'nın istikrarlı ekiplerinden Paraguay, son 16 turu bileti için kozlarını paylaşacak.

Grup aşamasını üçte üç yaparak tamamlayan Almanya, turnuvaya damga vuran takımlardan biri oldu.

Panzerler, E Grubu'nda sırasıyla Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili'ni 2-1 ve Ekvador'u 3-0 mağlup ederek 9 puanla lider olarak eleme turlarına yükseldi.

Julian Nagelsmann yönetimindeki Alman ekibi, hücumdaki etkili performansı ve yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

Paraguay ise Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda 3. olarak son 32 turunda Almanya'nın rakibi oldu.

Turnuvaya ev sahiplerinden ABD'ye 4-1 yenilerek başlayan Paraguay, ikinci maçta Türkiye'yi 1-0 mağlup etmiş, son maçta ise Avustralya ile golsüz berabere kalarak topladığı 4 puanla en iyi üçüncülerden olmuştu.

Savunma disiplini, mücadele gücü ve hızlı hücumlarıyla dikkat çeken Güney Amerika temsilcisi, turnuvanın en büyük favorilerinden birine karşı sürpriz peşinde.

Teknik direktör Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, güçlü rakiplerini eleyerek adlarını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor.

Boston Stadyumu'nda oynanacak maç, pazartesi günü saat 23.30'da başlayacak. Kazanan takım yoluna son 16 turunda devam edecek, kaybeden ise 2026 Dünya Kupası'na veda edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Paraguay: Gill, Caceres, Alonso, Gomez, Canale, Maidana, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza, Enciso.