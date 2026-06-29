Dünya Kupası'nda Brezilya'nın rakibi Japonya! İşte muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanına geçiş başladı... Son 32 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde, beş kez dünya şampiyonu Brezilya ile Asya futbolunun güçlü temsilcisi Japonya, son 16 turu bileti için karşı karşıya gelecek.

Brezilya ile Japonya, 29 Haziran Pazartesi günü Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Son 32 turu mücadelesinde ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

C Grubu'nu yedi puanla lider tamamlayan Brezilya, turnuvaya Fas karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. İkinci maçında Haiti'yi 3-0 mağlup eden Samba ekibi, son haftada da İskoçya'yı 3-0 yenerek yedi puana ulaştı ve averajla Fas'ın önünde C Grubu'nu lider tamamladı.

F Grubu'nda mücadele eden Japonya ise turnuvaya Hollanda karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başladı. İkinci maçta Tunus'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Asya temsilcisi, son haftada İsveç ile 1-1 berabere kalarak beş puana ulaştı. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Japonya, böylece adını son 32 turuna yazdırdı.

Böylece son 32 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri de kesinleşmiş oldu. Bir tarafta Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımı Brezilya, diğer tarafta son yıllarda dünya futbolunda istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken Japonya... İki takım da son 16 turuna yükselebilmek için sahada olacak.

Dünya Kupası'nda eleme turlarının en merakla beklenen karşılaşmalarından biri olmaya aday olan bu mücadelede kazanan takım, adını son 16 turuna yazdırarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Rayan, Vinicius Jr., Cunha.

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.