İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6431
  • EURO
    53,2273
  • ALTIN
    6094.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'nda Brezilya'nın rakibi Japonya! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın rakibi Japonya! İşte muhtemel 11'ler

Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda Brezilya'nın rakibi Japonya! İşte muhtemel 11'ler
ABONE OL

2026 Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanına geçiş başladı... Son 32 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde, beş kez dünya şampiyonu Brezilya ile Asya futbolunun güçlü temsilcisi Japonya, son 16 turu bileti için karşı karşıya gelecek.

Brezilya ile Japonya, 29 Haziran Pazartesi günü Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Son 32 turu mücadelesinde ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

C Grubu'nu yedi puanla lider tamamlayan Brezilya, turnuvaya Fas karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. İkinci maçında Haiti'yi 3-0 mağlup eden Samba ekibi, son haftada da İskoçya'yı 3-0 yenerek yedi puana ulaştı ve averajla Fas'ın önünde C Grubu'nu lider tamamladı.

F Grubu'nda mücadele eden Japonya ise turnuvaya Hollanda karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başladı. İkinci maçta Tunus'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Asya temsilcisi, son haftada İsveç ile 1-1 berabere kalarak beş puana ulaştı. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Japonya, böylece adını son 32 turuna yazdırdı.

Böylece son 32 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri de kesinleşmiş oldu. Bir tarafta Dünya Kupası tarihinin en başarılı milli takımı Brezilya, diğer tarafta son yıllarda dünya futbolunda istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken Japonya... İki takım da son 16 turuna yükselebilmek için sahada olacak.

Dünya Kupası'nda eleme turlarının en merakla beklenen karşılaşmalarından biri olmaya aday olan bu mücadelede kazanan takım, adını son 16 turuna yazdırarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Rayan, Vinicius Jr., Cunha.

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.