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Spor

Dünya Kupası'nda Enner Valencia - Wout Weghorst kapışması

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un kadrosunda yer aldığı Hollanda ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın Ekvador'u, yarın 2022 Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda Enner Valencia - Wout Weghorst kapışması
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2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Yarınki karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

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