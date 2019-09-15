Dünya Kupası'nda final heyecanı | CANLI
FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geliyor.
Uluslararası basketbol tarihinin ilk şampiyonu Arjantin, İspanya ile finalde karşı karşıya geliyor. Canlı anlatımını buradan takip edebilirsiniz...
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