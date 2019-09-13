Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Pekin'in Wukesong Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 80-66'lık skorla kazanarak finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.

Maça daha iyi başlayan ve Fransa'yı kötü hücumlara zorlayan Arjantin, ilk çeyreği 21-18'lik skorla geçti. Fransa, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinden istediği isabeti sağlayamadı. Evan Fournier'nin çabalarıyla fark çift hanelere çıkmadı. Luis Scola ve Facundo Campazzo'nun öne çıktığı ikinci çeyrek sonunda Arjantin, soyunma odasına 39-32 önde gitti.

Arjantin'in çabası ve agresif pota altı savunması Fransa'yı, daha çok dış şut savunmasına zorladı. Bir türlü isabet sağlayamayan Fransa karşısında Arjantin, üçüncü çeyreği 60-48'lik skorla geçti. Fransa, son çeyrekte Amath Mbaye'nin çabaları ve Frank Ntikilina ile farkı tekrar tek hanelere indirdi ve maça ortak oldu ancak sahneye Luis Scola çıktı. 39 yaşındaki Luis Scola'nın arka arkaya gelen iki üçlüğüyle birlikte 3 dakika kala fark 15'e kadar çıktı. Maçın sonunda Fransa'nın geri dönüş çabaları yetmedi ve Arjantin finale yükseldi.

Luis Scola, 28 sayı ve 13 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Facundo Campazzo, 12 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Fransa'da Nando De Colo 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti. Yüzde 35 ile şut atan Evan Fournier ise 15 sayı üretti.

İLK FİNALİST İSPANYA

Öte yandan günün ilk yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek finale yükseldi.

Tempolu başlayan karşılaşmada iki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu ve 5. dakikayı Avustralya, 12-11 önde geçti. İspanya, ilk çeyreği Sergio Llull'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Avustralya, 15. dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 24-32. Devrenin sonunda üstünlüğünü koruyan Avustralya, soyunma odasına 37-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Mills'in üst üste bulduğu basketlerle başlayan Avustralya, 26. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 39-50. Rubio'nun yönlendirdiği hücumlardan sayılar bulan İspanya, çeyreğin sonunda farkı eritmesine rağmen Avustralya, final periyoduna 55-51 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hücum ribauntlarında etkili olan Avustralya, 33. dakikayı 61-53 önde geçti. Savunmasını sertleştiren İspanya, farkı 1'e indirdi ve Avustralya son 28 saniyeye 70-69 üstün girdi. İspanya, 8.7 saniye kala Marc Gasol'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla 71-70 üstünlük yakaladı. Mills'le 4.7 saniye kala serbest atışlar kazanan Avustralya, bunlardan sadece birini sayıya çevirdi ve maça 71-71'lik denge geldi. Son hücumda Ricky Rubio'nun orta sahadan gönderdiği 3 sayılık atış çemberden dışarı çıkınca normal süre 71-71 eşitlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Birinci uzatma bölümüne Gasol'un basketleriyle başlayan İspanya'ya Mills'le karşılık veren Avustralya, son 14.2 saniyeye 80-78 önde girdi. Gasol'la 4.6 saniye kala serbest atış çizgisine gelen İspanya, tecrübeli pivotunun hata yapmamasıyla maça 80-80'lik eşitliği getirdi. Avustralya'da Dellavedova'nın son topta isabet bulamamasıyla karşılaşma ikinci kez uzatmaya gitti.

İkinci uzatma bölümünde çok iyi hücum eden İspanya, sahadan 95-88 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

İspanya'da 33 sayıyla oynayan Marc Gasol takımına galibiyeti getiren en önemli isim olurken, Avustralya'da Mills'in 34 sayılık katkısı final için yeterli olmadı.