2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken gözler Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler'e çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon öncesinde hazırlanan "takip edilmesi gereken genç yıldızlar" listesinde yer alan milli futbolcu, şimdiden turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Real Madrid forması giyen Arda'nın, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en büyük hücum silahlarından biri olması bekleniyor.

LİDER KARAKTERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde Arda Güler'in teknik kapasitesi, oyun görüşü ve uzak mesafeden etkili şutları ön plana çıkarıldı. Genç yaşına rağmen büyük maçlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen milli yıldızın, yaratıcı futboluyla Avrupa'nın en heyecan verici orta saha oyuncuları arasında gösterildiği belirtildi. Özellikle son dönemde Real Madrid'de aldığı süreleri iyi değerlendiren Arda'nın, özgüveni ve lider karakteriyle dikkat çektiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN YENİ SÜPERSTARI

Dünya futbolunun geleceğine yön verecek oyuncular arasında gösterilen genç futbolcu için "Türkiye'nin yeni süperstarı" yorumu yapıldı. 2026 Dünya Kupası'nın, Arda Güler açısından küresel vitrine dönüşebileceği yorumları da yapılıyor. Turnuvada göstereceği performansın hem Türkiye Milli Takımı'nın kaderini hem de yıldız oyuncunun dünya futbolundaki konumunu doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Arda'nın, Dünya Kupası sahnesinde göstereceği performansla adını futbolun en büyük yıldızları arasına yazdırması bekleniyor.