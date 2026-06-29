Dünya Kupası'nda grup aşamasında 215 gol atıldı

İlk kez 48 takımlı düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında 72 maç oynandı. Söz konusu müsabakalarda fileler tam 215 kez havalandı. Bu gol sayısıyla yeni bir Dünya Kupası rekoru da kırıldı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki 172 gol sayısı geride kaldı ve yeni bir rekora imza atıldı.

Fransa, Almanya ve Hollanda, gruplarda attıkları 10'ar golle, gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan takımlar oldu.

BİN 774 ŞUT KAYDEDİLDİ

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında toplam bin 774 şut kaydedildi. Maç başına 24.6 şutun çekildiği grup safhasında Belçika, 73 şutla bu alanda zirvede yer aldı.

48 ülkenin 47'sinin gol attığı gruplarda, sadece Panama bu sevinci yaşayamadı.

Kanada'nın, Katar'ı 6-0 yenmesi de FIFA Dünya Kupası tarihinde bir Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ülkesinin bir maçta 4 golden fazla gol attığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Paraguay karşısında alınan 4-1'lik galibiyet de ABD'nin, FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez 4 gol attığı karşılaşma oldu.

LİONEL MESSİ TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, FIFA Dünya Kupası finallerinde üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Messi, ayrıca 19 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü futbolcusu oldu. Kylian Mbappe ise 16 golle Messi'nin hemen arkasında yer alıyor. Mbappe, ilerleyen turlarda atacağı gollerle bu sıralamada Messi'nin önüne geçebilme şansına da sahip durumda.

Lionel Messi, bunun yanında 38 yaş ve 357 günlükken turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu ve 2018'de İspanya'ya karşı üç gol attığında 33 yaş ve 130 günlük olan Ronaldo'yu geride bıraktı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki en golcüsü

Cristiano Ronaldo da 10 gole ulaşarak Portekiz'in, FIFA Dünya Kupası tarihindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve daha önce 9 golle Eusebio'ya ait olan rekoru eline geçirdi.

REKOR KIRANLAR

Curaçao'nun teknik direktörü Dick Advocaat, 78 yaş ve 271 günlük yaşıyla turnuva tarihinin en yaşlı teknik adamı olarak yeni bir rekor kırdı. Bu arada Güney Afrika Teknik Direktörü Hugo Broos da 74 yaş 75 gün ile FIFA Dünya Kupası tarihinde maç kazanan en yaşlı teknik direktör ünvanına sahip oldu.

Faslı İsmail Saibari ise dünya futbolunun en büyük organizasyonunda üst üste 3 maçta gol atan ilk Afrikalı oyuncu olarak dikkat çekti.

Japonya'nın Tunus'u 4-0 yenmesi, FIFA Dünya Kupası tarihindeki bininci maç ve turnuvada bir Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) takımının elde ettiği en büyük galibiyet olurken, Meksika da ilk kez üst üste 4 FIFA Dünya Kupası maçını kazanarak, bu başarıyı elde eden ilk CONCACAF takımı olma rekorunu geliştirdi. Senegal de bir FIFA Dünya Kupası maçında (Irak) 5 gol atan ilk Afrika takımı olmayı başardı.

BİN 248 OYUNCUNUN 999'U FORMA GİYDİ

Turnuvaya 48 ülkeden toplam bin 248 futbolcu katıldı. Bunlardan 999'u da grup aşamasında en az bir maçta forma giydi. Ayrıca Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcudan 23'ü de oynanan 3 mücadelede top koşturdu. Millilerde; Altay Bayındır, Mert Günok ve Samet Akaydin oynamayan futbolcular oldu.

GRUP AŞAMASINDA 68 BİN 162 PAS ATILDI

Grup aşamasında takımlar toplamda 68 bin 162 pas gerçekleştirdi ve maç başına ortalama 946,7 pas yapıldı. İspanya 2 bin 191 pasla bu alanda liderliği ele geçirdi ve bu pasların 2 bin 13'ü başarılı oldu.

2 bin 359 da başarılı ortanın yapıldığı gruplarda Kanada 117 ile listenin başında bulundu.

BİN 604 FAUL YAPILDI

2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları bin 604 kez faul gerekçesiyle durdu. Karşılaşma başına 22.3 faulün gerçekleştiği mücadelelerde Haiti, 55 faulle rakiplerine engel oldu. Hakemler maç başına ortalama 2.5 sarı kart göstererirken, toplamda 180 sarı kart verildi. En çok sarı kart alan takım ise 8 kez ile Paraguay oldu. Ayrıca 10 da kırmızı kart gösterildi ve bunlardan 2'si Güney Afrika'ya çıktı.