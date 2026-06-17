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Spor

Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Yarın 4 maç yapılacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla devam edecek.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Yarın 4 maç yapılacak
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B, K ve L Grubu'nda oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev'in formasını giydiği Özbekistan ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in yer aldığı Kolombiya, Mexico City Stadı'nda TSİ 05.00'de karşılaşacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

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