Dünya Kupası'nda Mertens ve Batshuayi, Atiba ve Adekugbe'ye karşı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yönetecek.

Rusya 2018'de dünya üçüncüsü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden Belçika, gruplarda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Thibaut Courtois'e kaleyi emanet eden Belçika, Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Dries Mertens ve Michy Batshuayi gibi yıldızlara sahip.

Fenerbahçe'de oynayan 29 yaşındaki Batshuayi, ligde 7 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Uyluk sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla süre alamayan Romelu Lukaku'nun ekim ayında Inter formasıyla sadece yarım saat sahada kalması teknik direktör Roberto Martinez'i düşündürüyor.

Tarihinde bir kez katıldığı kupada (1986 Meksika) henüz golü ve puanı bulunmayan Kanada'nın önceliği ise puan cetvelinde üst sıraları zorlamak olacak.

John Herdman yönetimindeki Kanada'nın kadrosunda sakatlıktan yeni çıkan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Samuel Adekugbe bulunuyor.

İki takım arasındaki tek maçı Belçika, 2-0'lık skorla kazandı.

