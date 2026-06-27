2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Mısır ile İran, ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadelede Mısır, adını son 32 turuna yazdırırken, İran'ın kaderi diğer gruplarda oynanacak karşılaşmalara kaldı.

MAÇA GOLLE BAŞLADILAR

Mısır, henüz 5. dakikada Mahmoud Saber'in golüyle 1-0 öne geçti. İran, 11. dakikada penaltı kazansa da Mehdi Taremi fırsatı değerlendiremedi. Asya temsilcisi, kaçan penaltıya rağmen 14. dakikada Ramin Rezaeian'ın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

MISIR'IN RAKİBİ AVUSTRALYA

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Mısır, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Afrika temsilcisi, eleme turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

İRAN EN İYİ ÜÇÜNCÜLERİ BEKLİYOR

Grup aşamasını üç beraberlik ve 3 puanla üçüncü sırada tamamlayan İran ise en iyi üçüncüler arasına girebilmek için diğer gruplardan gelecek sonuçları bekleyecek. Asya temsilcisi, tur bileti alması halinde son 32 turunda İsviçre ile karşılaşacak.

TARİHİNDE BİR İLK

Dünya Kupası tarihinde yedinci kez mücadele eden İran, daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenmişti. Amir Ghalenoei'nin öğrencileri, grubu üçüncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecesine ulaşmış oldu.