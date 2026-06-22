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Spor

Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çekti! Ruben Vargas, Trabzonspor'un radarında

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih tekke yönetiminde sürdüren Trabzonspor, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki başarılı futbolcu Ruben Vargas'ı gündemine aldı. İspanyol ekibinin oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çekti! Ruben Vargas, Trabzonspor'un radarında
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Ruben Vargas'ı transfer gündemine aldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre bordo-mavililer, Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteriyor.

Turnuvada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Vargas, Sevilla'nın ekonomik olarak rahatlamak adına satışına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor.

AVRUPA KUPALARI'NDA FORMA GİYMEK İSTİYOR

Haberde, Vargas'ın ayrılığa tamamen kapalı olmadığı ancak oyuncunun önceliğinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ya da en azından Avrupa kupalarında forma giymek olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması ve iddialı bir proje yürütmesi nedeniyle oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Sevilla'nın Vargas için 12 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği kaydedildi. İspanyol ekibinin, daha önce Trabzonspor'dan kiraladığı Batista Mendy'yi bu transferde takas olarak düşünmediği, önceliğinin nakit bonservis geliri elde etmek olduğu aktarıldı.

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