Dünya Kupası'nda Sırbistan'a büyük şok!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Erkekler Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 mağlup etti ve rakibini kupa dışına itti.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ilk periyodundan Arjantin, 25-23'lük üstünlükle ayrılırken, karşılaşmanın ilk yarı sonucu Tangocuların 54-49'lk galibiyeti ile sonuçlandı.

3. periyotta ataklarını sıklaştıran Sırbistan, rakibini yakalayamazken, 4. ve son periyottan 10 sayılık farkla ayrıldı ve 97-87'lik skorla turnuvaya veda etti.

Arjantin'de Luis Scola, 31 dakika görev aldığı karşılaşmada 20 sayı 5 ribaund 2 asistle oynayarak yıldızlaşırken, Sırbistan'da 31 dakika süre alan Nikola jokic, 16 sayı 10 ribaund 5 asistle oynadı.

Öte yandan Arjantin'de Facundo Campazzo 18 sayı, Patricio Garino 15 sayı üretti.

Bu sonuçla kupada yarı finale yükselen ilk ekip Arjantin oldu. Tangocular, yarı finalde Amerika - Fransa karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.