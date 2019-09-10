Dünya Kupası'nda Sırbistan'a büyük şok!
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin, kupanın favorilerinden Sırbistan'ı devirmeyi başardı.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Erkekler Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 mağlup etti ve rakibini kupa dışına itti.
Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ilk periyodundan Arjantin, 25-23'lük üstünlükle ayrılırken, karşılaşmanın ilk yarı sonucu Tangocuların 54-49'lk galibiyeti ile sonuçlandı.
3. periyotta ataklarını sıklaştıran Sırbistan, rakibini yakalayamazken, 4. ve son periyottan 10 sayılık farkla ayrıldı ve 97-87'lik skorla turnuvaya veda etti.
Arjantin'de Luis Scola, 31 dakika görev aldığı karşılaşmada 20 sayı 5 ribaund 2 asistle oynayarak yıldızlaşırken, Sırbistan'da 31 dakika süre alan Nikola jokic, 16 sayı 10 ribaund 5 asistle oynadı.
Öte yandan Arjantin'de Facundo Campazzo 18 sayı, Patricio Garino 15 sayı üretti.
Bu sonuçla kupada yarı finale yükselen ilk ekip Arjantin oldu. Tangocular, yarı finalde Amerika - Fransa karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.
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