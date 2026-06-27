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Spor

Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı! 9 eşleşme netleşti

2026 Dünya Kupası'nda L, K ve J Grubu dışındaki grupların tamamlanmasıyla son 32 turundaki eşleşmelerin büyük bölümü belli oldu.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı! 9 eşleşme netleşti
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları oynanıyor.

L, K ve J Grubu hariç tüm grupların tamamlanmasıyla birlikte son 32 turunda oynanacak olan 9 eşleşme belli oldu.

28 Haziran gecesi oynanacak olan L, K ve J Grubu maçlarının ardından son 32 turuna geçilecek.

İşte şimdiye kadar belli olan son 32 eşleşmeleri:

Almanya - Paraguay

Fransa - İsveç

Güney Afrika Kanada

Hollanda - Fas

ABD - Bosna Hersek

Brezilya - Japonya

Fildişi Sahili - Norveç

Arjantin - Yeşil Burun Adaları

Mısır - Avustralya

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