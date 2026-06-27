ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları oynanıyor.

L, K ve J Grubu hariç tüm grupların tamamlanmasıyla birlikte son 32 turunda oynanacak olan 9 eşleşme belli oldu.

28 Haziran gecesi oynanacak olan L, K ve J Grubu maçlarının ardından son 32 turuna geçilecek.

İşte şimdiye kadar belli olan son 32 eşleşmeleri:

Almanya - Paraguay

Fransa - İsveç

Güney Afrika Kanada

Hollanda - Fas

ABD - Bosna Hersek

Brezilya - Japonya

Fildişi Sahili - Norveç

Arjantin - Yeşil Burun Adaları

Mısır - Avustralya