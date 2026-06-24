A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta ABD ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles'ın Inglewood bölgesinde yer alan SoFi Stadyumu'nda turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak.

Milliler grubun ilk iki müsabakasında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. ABD ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta puanı olmayan ve gol sevinci de yaşayamayan ay-yıldızlılar, ABD maçıyla turnuvayı galibiyetle noktalamak istiyor.

ABD İLE 6. RANDEVU

Türkiye ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD ise 2 kez kazandı, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD de 7 golle karşılık verdi.

İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, ay-yıldızlılar 2-1'lik skorla kazandı.

MİLLİLERİN 654. KARŞILAŞMASI

A Milliler, 364'ü resmi, 289'u özel toplam 653 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet elde ederken, 243 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 903 gol kaydederken, kalesinde ise 930 gole engel olamadı.

VİNCENZO MONTELLA'NIN 36. MAÇI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 26'sı resmi, 9'u da özel olmak üzere 35 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

MUSTAPHA GHORBAL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile ABD arasında oynanacak müsabakayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Omar Mohamed Al Ali dördüncü hakem, Mohamed Alhammadi ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)