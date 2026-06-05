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Spor

Dünya Kupası'nda tarihi ilk! 3 ülke birlikte ev sahipliği yapacak

2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihine geçecek bir yeniliğe sahne olacak. Turnuva ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

AA5 Haziran 2026 Cuma 11:29 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda tarihi ilk! 3 ülke birlikte ev sahipliği yapacak
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FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

DAHA ÖNCE SADECE 1 KEZ İKİ ÜLKE ORTAKLIĞINDA DÜZENLENDİ

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

DÖRT ZAMAN DİLİMİ VE ÜÇ ÜLKEYİ KAPSAYAN 16 ŞEHİRDE DÜZENLENECEK.

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

  • fıfa
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