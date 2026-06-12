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Spor

Dünya Kupası'nda vize krizi: Thomas Partey forma giyemeyecek

2026 Dünya Kupası'nda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Thomas Partey, Kanada'nın vize vermemesi nedeniyle Panama karşısında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda vize krizi: Thomas Partey forma giyemeyecek
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Dünya Kupası grup aşaması başlamadan önce Gana cephesinde büyük bir kriz patlak verdi.

Gana Milli Takımı'nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey, Kanada vizesi verilmediği için Panama maçında forma giyemeyecek.

The Athletic kaynaklı haberde, Partey'e Kanada tarafından vize verilmediği aktarıldı.

Haberde, durumun oyuncunun hakkında çıkan cinsel saldırı iddiaları nedeniyle devam eden hukuki süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.

2026 Dünya Kupası L Grubu'nda Gana ile Panama, 18 Haziran'da Toronto'da karşı karşıya gelecek.

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