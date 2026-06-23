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Spor

Dünya Kupası'nda yarın 4 maç oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. B, K ve L Grubu'nda yarın 4 maç oynanacak.

AA23 Haziran 2026 Salı 09:56 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda yarın 4 maç oynanacak
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı B, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Katar karşılaşacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

L Grubu:

02.00 Panama - Hırvatistan (Toronto Stadı)

K Grubu:

05.00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)

B Grubu:

22.00 İsviçre - Kanada (BC Place Vancouver Stadı)

22.00 Bosna-Hersek - Katar (Seattle Stadı)

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