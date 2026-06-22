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Spor

Dünya Kupası'nda zorlu mücadele! Arjantin'in rakibi Avusturya

2026 Dünya Kupası J Grubu zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Arjantin ile Avusturya yarın saat 20.00'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda zorlu mücadele! Arjantin'in rakibi Avusturya
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ederken J Grubu'nun iki güçlü takımı grup liderliği için sahaya çıkacak. 3 puanı bulunan Arjantin ve Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mısırlı hakem Amin Omar yönetecek.

Son şampiyon Arjantin, turnuvanın ilk maçında Cezayir'i 3-0'lık rahat bir skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Cezayir'e karşı 3 gol atan Lionel Messi ise gol sayısını 16'ya çıkararak Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.

Arjantinli yıldız, 1 gol daha atması halinde Dünya Kupaları'nda en çok gol atan oyuncu rekorunu kıracak. Özellikle hücum hattındaki tecrübesi ve üretkenliğiyle öne çıkan Arjantin'de gözler yine Lionel Messi'de olacak.

Öte yandan Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise Dünya Kupası elemelerindeki başarılı performansını grubun ilk maçında Ürdün karşısında da gösterdi ve sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.

Sistemli takım oyunuyla dikkati çeken Avusturya, iyi başlangıcını sürdürüp grup lideri olmak için Arjantin karşısında puan ya da puanlar arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Avusturya: Schlager, Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Gregoritsch, Sabitzer, Arnautovic.

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