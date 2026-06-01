İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9208
  • EURO
    53,5714
  • ALTIN
    6702.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'ndaki rakibimiz ABD'den Senegal karşısında galibiyet
Spor

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz ABD'den Senegal karşısında galibiyet

2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden ABD, hazırlık maçında Senegal'i 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip, gollü geçen mücadelede iki farklı üstünlüğü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
Dünya Kupası'ndaki rakibimiz ABD'den Senegal karşısında galibiyet
ABONE OL

2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden ABD, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. ABD, Charlotte'de oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

ABD, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 7. dakikada Sergino Dest ve 20. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle 2-0'ı buldu. Senegal, kaptanı Sadio Mane'nin 44. dakikada attığı golle devreye 2-1 gitti.

İLGİNÇ KARAR: GOL İPTAL EDİLDİ

ABD, 49. dakikada Folarin Balogun'un golüyle Senegal karşısında 3-1'i buldu. Senegal'de ilk golü atan Mane, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi.

BALOGUN'UN GOLÜ SAYILMADI

ABD'de üçüncü golü atan Balogun, gol pozisyonunda ofsayt durumundaydı. Balogun'un golü önce verildi, daha sonra ise sayılmadı.[Maçta VAR uygulaması kullanılmadı]Skor 2-2 olarak devam etti.

ABD KAZANDI

ABD'de golü iptal edilen Balogun, 63. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve ABD, Senegal'i 3-2 yendi.

Senegal'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Ismail Jakobs, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Samsunsporlu Cherif Ndiaye ise 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, bir sonraki hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Senegal ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.