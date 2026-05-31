2026 Dünya Kupası heyecanı başlarken, uluslararası spor basınında turnuvanın gidişatına ve D Grubu'ndaki dengelere dair dikkat çekici analizler yayımlandı.

Yapılan değerlendirmelerde, turnuvanın en heyecan verici ve sürprize açık takımı olarak net bir biçimde Türkiye ön plana çıkarılıyor. The National ve Yahoo Sports tarafından hazırlanan Dünya Kupası rehberlerinde, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin genç jenerasyonuna övgüler yağdırıldı. D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'ın yanı sıra ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşen Türkiye'nin, dinamik ve coşkulu kadrosuyla gruptan lider çıkabileceği ve turnuvanın 'karanlık atı' (sürpriz adayı) olduğu vurgulandı.

KHUSANOV BENİM GİBİ GÜÇLÜ

İtalyan futbolunun efsane ismi Fabio Cannavaro da İtalyan basınına verdiği röportajda küresel futboldaki dengeleri değerlendirdi. Özbekistan'ı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götürerek tarihi bir başarıya imza atan Cannavaro, İtalya'nın korkak futbolu yüzünden turnuvaya katılamadığını söylerken, modern futbol dünyasında başarıya aç ve yetenekli jenerasyonların turnuvalara damga vuracağını belirtti. Cannavaro, "Turnuvanın sürprizi kim olur?" sorusuna, "Vincenzo Montella'nın Türkiye'si sürprizi yapacak. Oyuncular arasında ise Khusanov (Özbekistan). Benim gibi bir stoper, çok güçlü ve hala çok gelişebilir" cevabını verdi.