Dünya Motosurf Şampiyonası'nda final heyecanı Çeşme'de yaşandı

Dünya Motosurf Şampiyonası, ülkemizde ilk kez Türkiye Motosiklet Federasyonu ev sahipliğinde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlendi. Dünya Motosurf Şampiyonası final sıralamasında birinci Zarsky Lukas, ikinci Kozisek Matej, üçüncü Novotny Matyas oldu.

Çeşme Altınkum Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyona, Ege Denizi'nin turkuaz sularında adeta bir görsel şölene dönüştü. Türkiye dâhil 17 ülkeden 80 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, 7 ayrı kategoride büyük çekişme yaşandı. Türkiye'yi temsilen şampiyonada yer alan 10 Türk sporcu, performanslarıyla büyük beğeni toplarken, sahil boyunca toplanan vatandaşlar yarışları büyük bir coşkuyla takip etti. Final yarışlarında sporcuların hem hız hem denge konusundaki üstün yetenekleri göz doldururken, renkli görüntüler ve nefes kesen mücadeleler izleyicilerden tam not aldı. Dünya Motosurf Şampiyonası, hem sporun hem de turizmin kalbinin Ege'de attığını bir kez daha gösterdi. Dünya Motosurf Şampiyonası final sıralamasında Birinci Zarsky Lukas, ikinci Kozisek Matej, üçüncü Novotny Matyas oldu.

Öte yandan final yarışının startını önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Millitevekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verirken; yarışını ayrıca Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar birlikte izledi.

Akülke: "Yılın en güzel organizasyonlarından bir tanesini gerçekleştirdik"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, orginasyona dair önemli açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Spor turizminin geleceğidir" sloganıyla 15 yıldır Türkiye'de farklı organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Tabii, 40'a yakın ulusal organizasyon ve 4 tane de Dünya Şampiyonası düzenliyoruz. Bu yıl takvimimizde bulunan Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ikinci ayağı inanılmaz derecede güzel ve keyifli geçti. Çünkü Çeşme'de, Ege'de sezonu Dünya Motosurf ile açtık, yaz sezonunu başlattık. Buraya yaklaşık 17 ülkeden toplamda 80 sporcu katıldı. İki gün boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bugün itibariyle sporcularımız finallerde yarıştı. Yedi kategoride yarışan sporcularımız ödüllerini aldı. Kazasız belasız bir yarışı tamamladık. Gerçekten, ülkemizin coğrafyası; özellikle İzmir'imizin, Ege'nin ve Çeşme'nin denizi dünya için bir numaralı konumdadır. Bu güzelliklerimizi mutlaka sportif organizasyonlarla, uluslararası etkinliklerle ve yayınlarla dünyaya tanıtabiliriz.

Hem spor turizmi açısından hem de spor diplomasisi açısından, bence yılın en güzel organizasyonlarından bir tanesini gerçekleştirdik. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu organizasyonları; Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve özellikle sponsorlarımız ile özel sektörün destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da spor turizmini her branşta, ülkemizin her coğrafyasında bu tür organizasyonlarla geliştirmeye devam edeceğiz."

Ödül alan diğer kategoriler

Stock

Boabbas Hasan-Kuveyt

Janosek Adam-ABD

Krcka David-Çekya

Elite

Zarsky Lukas-Çekya

Kozisek Matej-Çekya

Novotny Matyas-Çekya

Stock R

Kolar Adam-Çekya

Michaelides Mike-Kıbrıs

Tanda Lorendo-İtalya

Master

Kim Down-Kore

Pozdnik Petr-Çekya

Pozdnik David-Çekya

Woman

Matouskova Eliska-Çekya

Zuborova Sara-Slovakya

Stloukalova Aneta-Çekya

Junior Boy

Barvik Matyas-Çekya

Volf Oliver-Çekya

Hruska Maxmillian-Çekya

Junior Girl

Burdova Ellen-Çekya

Pozdnikova Nela-Çekya

Pokorova Adela-Çekya