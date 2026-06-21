Paraguay karşısında ikinci kez aynı tuzağa düştük. A Milli Takımımız, bu önemli maçta yine erken bir golle geriye düşüp, rakip 10 kişi kalmasına rağmen uzatmalar dahil 100 dakika boyunca gol üretemedi. Maç sonu ortaya çıkan istatistiksel rakamlar da ezici üstünlüğümüz olsa da skor tabelasında Paraguay'ın 1-0 galibiyeti ve hanesine yazılan 3 puanı vardı.

RAKİP TAM 42 TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

Yüzde 79'a 21 topa sahip olmamıza ve 2.17 gol beklentisine rağmen topu filelerle buluşturamayan Ay-Yıldızlılar, ceza sahası dışından 13, ceza sahası içinden 19 şut denedi. 12 korner atışı kullandı. Bir topu direkten döndü. 94 tehlikeli atak yapan Millilerimiz, rakip ceza sahasında 50 kez topla buluştu ancak golü atamadı. Rakip ise 12 kez ceza sahamıza girebildi. Rakibin engellediği 42 tehlikeli de sahadaki görüntüyü özetliyordu. Ancak ne yazık ki hiçbir istatistik bize puan getirmedi ve ABD maçını oynayıp eve dönmekten başka çaremiz kalmadı.

KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Maçın oynandığı Los Angeles'ta binlerce kişi ay-yıldızlı bayraklar altında buluştu. Gloria Molina Grand Park'ta kurulan "Turkish Vibe Zone by Chobani", tarihi bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler Türk taraftarlarla coşkusuna ortak oldu.

DOLMABAHÇE YİNE DOLDU!

Türkiye yine sokaklardaydı. Türkler tarafından Dolmabahçe'ye kurulan dev ekranla başta olmak üzere, Tarihi Yedi Kule Hisarı, AntepHolis Antik Tiyatro'su gibi pek çok özel mekanda toplu gösterimler vardı. Coşku hiç bitiş düşmediği ne heyecan hiç dinmişti.

TÜRKİYE DUVARI AŞAMADI

DÜNYA Basını, Milli Takımımızın, Paraguay yenilgisini şöyle gördü:

L'Equipe (Fransa): Paraguay tamamen kapandı, Almiron'un çizgiye ve gördüğü kırmızı kart Albirroja'nın planlarını alt üst etse de başardı.

Marca (İspanya): Türkiye %79 topa sahip olma oranıyla adeta tek kale oynadı ancak Paraguay'ın erken golle ördüğü o aşılmaz duvarı yıkamadı.

La Nación (Arjantin): Paraguay, Almiron'un oyundan atılmasıyla Los Angeles'ta tam bir kabusun içine düştü ancak 3 puanı aldı.

The Guardian (İngiltere): Türk milli takımı kontrolü elinde tutsa da, Paraguay'ın katı savunma disiplini karşısında hücumda üretken olamadı.

A Bola (Portekiz): Almiron'un devre bitmeden gördüğü kırmızı kart Türkiye'ye dev bir kapı açtı ama Paraguay canını dişine takarak kazandı.

Gazzetta dello Sport (İtalya): Türkiye kurduğu üstün baskıya ve istatistiksel üstünlüğe rağmen, 10 kişi kalan Paraguay'a cevap vermedi.

ABC Color (Paraguay): Galarza ile rüya gibi bir başlangıç yapan milli takımımız, Almiron'un sorumsuz davranışı sonrası 10 kişiyle savaştı.

Al Jazeera (Katar): 10 kişilik Paraguay, turnuvanın en hızlı golünü fark yarattığı maçta yürekli bir savunma çabasıyla Türkiye'yi daralttı.

ASSOCİATED PRESS (ABD):Türkiye üst üste ikinci yenilgisiyle eleme turundan kalmanın sınırına yaklaşırken, Arda Güler "Sonuç inanılmaz..." dedi.

TARİHİ KIRMIZI

Paraguaylı Almiron, eliyle ağlara patarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi ve VAR uyarısıyla Almiron kırmızı gördü. Futbolcuların ağzını kapatarak bir şeyler söylemesi yasaklanmıştı. Almiron, bu nedenle atılan ilk oyuncu oldu.

GÖZYAŞLARI...

Milli oyuncularımızdan bazıları, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha içinde kendilerini yere bırakarak gözyaşlarını tutamadı.

MİNİKLER DAYANAMADI!

Dünya Kupası hayallerimizin erken bitmesi en çok çocuklarımızı üzdü. Tribünlerde Ay-Yıldızlılar'a destek veren minikler, mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.

HAYALLERİMİZ VARDI

Kerem Aktürkoğlu: "Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük hayalleri, hedefleri vardı. Emek verdik, buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da turnuva öncesi hazırlık kampında çok fazla emek verdik ama istediğimiz sonuçları alamadık."

EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ

Milli futbolcu Merih Demiral, çok üzüldüklerini belirterek, "Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Ne söylenir bilmiyorum. Böyle anlar olabiliyor. Milli takımdaki en üzüldüğüm maç oldu. Herkes çok duygusal zaten. Başka diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.