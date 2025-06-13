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Spor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya etabında 2. gün

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Alanya etabında 2. gün
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Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.

Organizasyonun 2. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar:

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)

Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)

İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth ) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)

ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)

Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)

Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)

ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)

İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)

Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)

Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 Ciezkowska-Lunio)

ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: Serdiuk-Romaniuk)

Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)

İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)

Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)

Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)

Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)

Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)

Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)

Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Dvidova-Khmil)

Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)

İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)

Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)

Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)

- Erkekler:

Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)

Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)

Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)

İran: 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)

Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)

Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)

Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)

Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)

Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)

Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)

Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)

Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)

Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)

Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)

Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)

İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç 0 (Mol M.-Mol)

  • Plaj Voleybolu
  • Alanya 2. Gün
  • Pro Tur 2025

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