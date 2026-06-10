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Spor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Turu Alanya'da başladı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabında heyecan başladı. Erkeklerde 23, kadınlarda 24 ülkeden toplam 106 takımın mücadele ettiği organizasyon 14 Haziran'daki finallerle sona erecek.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Dünya Plaj Voleybolu Pro Turu Alanya'da başladı
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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabı, başladı.

Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla düzenlenen turnuva, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde erkeklerde 32, kadınlarda ise 26 takımın ön eleme mücadelesiyle start aldı.

Ön eleme maçlarında başarılı olan 8 erkek ve 8 kadın takım, kadınlar ve erkeklerde 32'şer ekibin mücadele edeceği ana tabloda yer alarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvanın ilk günündeki eleme maçında Sacit Kurt ve Tuna İmdat ikilisinden oluşan Türkiye, Paraguay'dan Giuliano Massare Canillas-Gonzalo Melgarejo çiftiyle karşılaştı.

Türkiye, Paraguay karşısında 21-18 ve 22-20'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.

Erkeklerde 23, kadınlarda ise 24 ülkeden toplam 106 takımın mücadele ettiği organizasyon, 14 Haziran'da yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

  • Plaj Voleybolu
  • Dünya Turu
  • Alanya Etabı

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