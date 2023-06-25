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  • Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağında şampiyon Sebastien Ogier
Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağında şampiyon Sebastien Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Kenya'da düzenlenen 7. ayağında Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier zafere ulaşan isim oldu.

AA25 Haziran 2023 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağında şampiyon Sebastien Ogier
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Başkent Nairobi'de yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 30 dakika 42.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 3'üncü, kariyerinin 58'inci ralli zaferine ulaştı.

Podyumun diğer basamaklarına da Toyota Gazoo sürücüleri çıktı. Takım arkadaşı Ogier'nin 6.7 saniye arkasındaki Kalle Rovanpera 2'nci, liderin 2 dakika 58.5 saniye gerisindeki Elfyn Evans ise 3'üncü oldu.

Rovanpera, puanını 139'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 102 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis takımı) ve 98 puanla Evans takip etti.

WRC'nin 8. ayağı, 20-23 Temmuz tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.

  • Dünya Ralli Şampiyonası
  • Sebastien Ogier
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