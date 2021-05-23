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Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Portekiz etabını Elfyn Evans kazandı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun dördüncü yarışını Red Bull sporcusu Elfyn Evans kazandı. Portekiz'de gerçekleştirilen yarışta rakiplerine şans tanınmayan başarılı pilot genel klasmanda da ikinci sıraya yükseldi.

DHA23 Mayıs 2021 Pazar 18:04 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:04
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Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun dördüncü yarışının heyecanı Portekiz'de yaşandı. 20 etap üzerinden koşulan ralliye Red Bull sporcuları imzalarını attı. Son olarak 2020 sezonundaki Türkiye Rallisi'nde zafere ulaşan Elfyn Evans, kariyerinin dördüncü yarış birinciliğine Portekiz'de uzandı. Portekiz Rallisi'ni toplamda 3 saat 38 dakika 26.2 saniyede tamamlayan Evans'ı diğer Red Bull sporcuları Dani Sordo ve Sebastien Ogier takip etti.

Portekiz Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Evans, bu sezonki ilk zaferiyle pilotlar sıralamasında da Ogier ile puan farkını 2'ye indirerek ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin beşinci yarışı 3-6 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilecek.

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