Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk seti Hollanda'nın 29-27'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Filenin Efeleri geriden gelip sahadan galibiyetle ayrıldı. A Milli Takım, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti 21-17 kazanıp adını çeyrek finale yazdırdı.
GRUBUNU LİDER BİTİRDİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup etabını namağlup lider tamamlamıştı. Milliler, sırasıyla Japonya, Libya ve Kanada'yı yenip lider olarak son 16 turuna yükseldi.
Filenin Efeleri, şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yaptı.
TARİHİ BAŞARI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı mağlup ederek turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.