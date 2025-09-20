İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz! Filenin Efeleri Hollanda'yı devirdi
Spor

Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz! Filenin Efeleri Hollanda'yı devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yendi ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi20 Eylül 2025 Cumartesi 12:51 - Güncelleme:
Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz! Filenin Efeleri Hollanda'yı devirdi
ABONE OL

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk seti Hollanda'nın 29-27'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Filenin Efeleri geriden gelip sahadan galibiyetle ayrıldı. A Milli Takım, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti 21-17 kazanıp adını çeyrek finale yazdırdı.

GRUBUNU LİDER BİTİRDİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup etabını namağlup lider tamamlamıştı. Milliler, sırasıyla Japonya, Libya ve Kanada'yı yenip lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Filenin Efeleri, şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yaptı.

TARİHİ BAŞARI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı mağlup ederek turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • Filenin Efeleri
  • Dünya Şampiyonası
  • Hollanda

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.