6 Eylül 2025 Cumartesi
Spor

Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz! Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası yarı finalinde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-1 kazanarak organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 11:28
Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz! Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi
Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 ile geçti ve turnuvada yarı finale yükseldi.

Millilerimiz, mücadeleyi 16-25, 25-17, 25-18 ve 27-25'lik setlerle kazandı.

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselen A Milli Takım, kupa için finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyetiyle mücadele edecek.

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

DİĞER YARI FİNAL KARŞILAŞMASI

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu.

İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.

Ayrıca üçüncülük karşılaşması da pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.

Popüler Haberler
