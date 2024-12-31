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  • Dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, antrenmanda sakatlandı
Spor

Dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, antrenmanda sakatlandı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Ali Cengiz'in Türkiye şampiyonası hazırlıkları sırasında ön çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

AA31 Aralık 2024 Salı 23:43 - Güncelleme:
Dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz, antrenmanda sakatlandı
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Dünya şampiyonu milli güreşçi Ali Cengiz'in Türkiye şampiyonası hazırlıkları sırasında ön çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz'in Türkiye şampiyonasına hazırlanırken antrenmanda ön çapraz bağlarından sakatlandığı belirtildi.

Genel durumu iyi olan milli güreşçinin tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve gerekli desteğin sağlandığı kaydedildi.

  • Ali Cengiz
  • Güreşçi
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