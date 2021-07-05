Dünya şampiyonu milli güreşçiler Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiler

DHA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:53

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu büyükler grekoromen stilde dünya şampiyonu olan milliler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler grekoromen stilde mücadele eden pehlivanlarımız, yine minderde tarih yazarak bizlere büyük gurur yaşattılar. 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

MİLLİLER 10 MADALYA KAZANDI

İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ilk 3 gününde grekoromen stil büyüklerde 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Bu kategoride Mükremin Aktaş, Kürşat Kiraz ve Ahmet Talha Kacur altın, Mehmet Ali Yiğit ile Kadir Kuş gümüş madalya kazandı. Mustafa Baki, Muhammet Akdeniz, Bayram Aksu, Mustafa Kılınç ve Ferhat Binici bronz madalya elde etti.