Dünya Snooker Turnuvası'nda finale yükselen isimler belli oldu

AA 13 Mart 2022 Pazar 00:45 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 00:45

Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters'ta finale yükselen isimler belli oldu.

Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen ve Antalya'da düzenlenen turnuvada yarı final mücadeleleri sona erdi.

İlk yarı finalde İngiliz Matthew Selt, Çinli Ding Junhui'yi 6-5 mağlup etti. İkinci yarı final müsabakasında vatandaşı Shaun Murphy'yi 6-2 yenen İngiliz Judd Trump, finalde Selt'in rakibi oldu.

Toplam 500 bin dolar para ödüllü turnuva, yarınki final maçıyla sona erecek.