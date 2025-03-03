Dünya Snowboard Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde; Avustralya, Avusturya, Japonya, İsviçre, Letonya, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, Amerika, Kanada, Ukrayna, İtalya, Çin, Hollanda, İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Romanya'dan 175 sporcunun katılımıyla düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası tamamlandı. Avustralya'dan Josie Baff ile Cameron Bolton ikilisi şampiyon oldu. Birleşik Krallık 'tan Charlotte Bankes ve Huw Nihtingale ikinci olurken Avusturya'dan Pia Zerkhold ve Lukas Pachner üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Palandöken Kayak Merkezi (Ejder 3200) Müdürü Selim Bağrıyanık madalyalarını verdi.

2 süren yarışmalar dünyanın en iyilerini Palandöken'de buluşturdu. Turnuvaya katılan tüm yarışmacı ve teknik heyetten tam not alan Palandöken Kayak Merkezi, FIS Dünya Snowboard Kupasına 2 yıl daha ev sahipliği yapacak.