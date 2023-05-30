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Spor

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu yarıştı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular Ömer Faruk Dayıoğlu, İkra Kayır ve Sude Yaren Uzunçavdar yarıştı.

30 Mayıs 2023 Salı 18:11 - Güncelleme:
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu yarıştı
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Erkekler 58 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Ömer Faruk Dayıoğlu, ikinci turda Hindistan'dan Niraj dilip Chaudhari, üçüncü turda İngiltere'den Mohammed Nour, dördüncü turda İrlanda'dan Jack Woolley'i mağlup etti.

Çeyrek finalde İspanya'dan Adrian Vicente Yunta'ya son anlarda verdiği puanlarla mağlup olan 19 yaşındaki Ömer Faruk, madalyanın uzağında kaldı.

Kadınlar 67 kiloda mücadele eden İkra Kayır, ilk turda Kolombiya'dan Laura Ramirez Vargas'ı yendikten sonra ikinci turda Güney Kore'den Hyo rim Hong'a çekişmeli bir mücadele sonunda 2-1 mağlup olarak elendi.

Türkiye'yi kadınlar 73 kiloda temsil eden ve ilk turu bay geçen Sude Yaren Uzunçavdar, ikinci turda son olimpiyat şampiyonu Hırvat Matea Jelic ile başa baş bir mücadele sergiledi. Rakibine 2-1 yenilen Sude Yaren, şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkeklerde ise 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer madalya mücadelesi verecek.

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