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Dünya Trabzon’u konuşacak

Trabzonspor’un kamuoyunda çizdiği pozitif imajın kendilerini heyecanlandırdığını belirten başkan Ağaoğlu, “Dileğimiz hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de başarı merdivenlerini istikrarlı şekilde tırmanmak” dedi.

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STAR

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dergideki yazısında “Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam eder, takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürürsek Trabzonspor’un adından sadece Türkiye’dedeğil, tüm dünyada konuşulacak” ifadelerini kullandı. Cemil Asta sezonu ile yeni bir futbol mevsimine “merhaba” derken, Avrupa sahnesine de uzun bir aradan sonra ilk adımı attıklarına dikkat çeken Ağaoğlu şöyle devam etti: “Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor’un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Dileğimiz bundan sonra da hem Avrupa’da, hem de Süper Lig’de başarı merdivenlerini istirarlı bir şekilde tırmanmak.” 

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