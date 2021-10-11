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Spor

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Genç Judo Milli Takımı'ndan tarihi başarı

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz, Lüksemburg'un başkentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Genç Judo Karma Milli takım, tarihi başarılarıyla dikkat çekti.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 13:52 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:52
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Genç Judo Milli karma Takım, üst üste elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine topladı. Son olarak İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Dünya karma Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Milli judocular, başarılarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Eylül ayında Lüksemburg'un başkentinde gerçekleşen Avrupa Karma Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya ile kürsüde yer alan Genç Milli takım judocuları dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Gençler kategorisinde karma takımlarda gerek dünya gerekse Avrupa şampiyonalarında kazanılan sonuçlara damgalarını vuran judocular, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları yolunda şimdiden olumlu mesajlar verdi.

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